Ростов-на-Дону, 31 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Стадион в Ростове-на-Дону, на котором летом 2018 года пройдут футбольные баталии чемпионата мира по футболу, вновь проверят инспекторы FIFA. Четвертый по счёту визит делегации состоится 9 сентября, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

donland.ru Стройка стадиона в Ростове-на-Дону

Делегацию возглавят гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В ходе рабочего выезда будут подняты вопросы работы на стадионах во время проведения мундиаля.

Напомним, что на ростовском стадионе состоится пять матчей чемпионата. Первыми стадион опробуют команды-участницы, выступающих в группе E. На 17 июня назначен первый матч из пяти, который примет главный спортобъект Дона. Согласно расписанию, на «Rostov Arena» 20 июня встретятся команды, занявшие второе и четвертое места группы A. 23 июня на поле выйдут сборные, занявшие второе и четвертое места в группе F, 26 июня — команды, занявшие второй и третье места в группе D. Заключительный матч ЧМ-2018, который примет «Ростов-Арена» состоится 2 июля. Встреча должна выявить победителя среди команд группы G и Н.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы на ростовском стадионе ведутся с опережением графика. Согласно плану, поле должно быть готово к 25 декабря 2017 года.

Отметим, что футбольных фанатов, которые будут болеть за любимые команды на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону, смогут увидеть матчи первенства планеты не только на «Ростов-Арене». Для них организуют праздник на Театральной площади. Матчи можно будет увидеть на огромных экранах.

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