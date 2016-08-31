Пенза, 31 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Пензенская область получит 63 новых специализированных школьных автобуса. Средства на эти цели заложены в региональном бюджете, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Пензенские медицинские учреждения также будут оснащены 42 автомобилями скорой помощи. Недостающие 50 машин для полного обновления областного парка автотехники, отработавшей свой ресурс, планируется поставить за счет внебюджетных источников финансирования.

По информации регионального министерства образования, приемка образовательных учреждений к новому учебному году на территории области завершилась. В частности, комиссия приняла 329 школ, 179 детских садов, 65 организаций дополнительного образования, 10 колледжей и техникумов. Проведены как текущие ремонтные работы, так и капитальный ремонт ряда зданий.

В этом году в 1 класс пойдут 13 865 жителей области, что на 26 человек больше, чем в 2015 году. Всего школы Пензенской области будут посещать 118 736 учащихся.