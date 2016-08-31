Углич, Ярославская область, 31 августа, 2016, 17:10 — ИА Регнум. 38-летний житель Углича Ярославской области обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Подкупить стража порядка мужчина пытался в тот момент, когда освидетельствование на «Полиграфе» уличило его в другом преступлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

фото wikimedia.org Диаграмма «полиграфа»

Как пояснили в ведомстве, в августе мужчина подал в УМВД заявление о том, что неизвестные напали на него и украли машину и деньги в сумме порядка 200 тысяч рублей. Деньги принадлежали организации, где работал заявитель.

В ходе проверки по заявлению сотрудники полиции отметили в показаниях «пострадавшего» неточности и противоречия действительности. Они заподозрили, что мужчина попросту присвоил деньги и, чтобы обезопасить себя, заявил о нападении.

Мужчина был опрошен на «Полиграфе» и, ознакомившись с результатами, сообразил, что уголовное дело уже может быть возбуждено в отношении его самого.

Желая избежать уголовного преследования, угличанин предложил сотруднику полиции 70 тысяч рублей — за то, чтобы результаты опроса с применением «Полиграфа» к материалам проверки не приобщались. Причем деньги дал незамедлительно, уточнили в СКР. Однако полицейский сообщил о произошедшем в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Угличскому району.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного следствием в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).