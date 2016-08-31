Хабаровск, 31 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Тема речного вокзала стала одной из основных во время недавнего визита председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ Ирины Яровой в Комсомольск-на-Амуре. Ситуацию с реконструкцией порта местные журналисты неоднократно характеризовали как «постыдную».

Ondřej Žváček Комсольск-на-Амуре. Речной вокзал

«Историческое преображение Набережной Комсомольска в соответствии со стратегией его долгосрочного развития немыслимо без реанимации здания, демонстрирующего водные ворота индустриального центра. Судя по настрою губернатора, необходимо безотлагательно менять «хозяина», окончательно запустившего пассажирский терминал у Амура и выкачивающего неизвестную прибыль из останков предприятия. Мэрия не раз официально требовала привести в порядок фасад и территорию речного вокзала силами Амур-Порта (АП). Собственник мотивировал отказ отсутствием средств. Прошлой весной муниципальная власть предложила скрыть изъяны запущенного здания хотя бы баннерами с символикой 70-летия Победы, предлагала скрыть позор и ко дню города, другим красным датам. Но во всех случаях — отказ», — сообщает издание «Амурпресс».

На сегодняшний день здание вокзала находится в таком состоянии, что пользоваться им просто не безопасно. А забрать у собственника объект и передать социально ответственным коммерсантам можно только через суд. Решение арбитражного суда должно быть вынесено 7 сентября, и по его результатам можно уже будет привлечь крупных инвесторов, заинтересованных в приобретении грузового терминала, речного вокзала и других. А пока, местные СМИ пишут не только о хозяйственных проблемах порта. В газете «Приамурские ведомости» сообщается: «Сегодня, увы, никому не видны коммерческие схемы бенефициара, уходящего от уплаты налогов, зато получающего неведомые прибыли от скрытых сделок с имуществом компании. СМИ ещё предстоит анализировать историю о том, как с января 2016 года О. В. Сысков (владелец порта), находясь под бесконечным конкурсным наблюдением, незаметно для публики и надзорных органов, без уплаты установленных судом долгов многочисленным кредиторам продал третьим лицам и отправил на лом более двадцати судов».

А ведь еще не так давно, до появления нынешнего владельца порт Комсомольска-на Амуре являлся лидером по перевозке грузов и пассажиров, на балансе которого находились около сотни работающих судов, два грузовых участка. «А при директоре О. В. Сыскове остались лишь осколки от былого предприятия. Четверть его принадлежит государству, которое в этот период ни разу не получило дивидендов и в итоге своего актива практически лишилась. Флот распродан и распилен на лом. Оба грузовых участка разрушены, раскурочены, растащены. За все эти годы никто не вкладывал средства в судоремонт, не обслуживал объекты недвижимости, оборудование и механизмы. Деньги только выкачивались. «Но уже практически нечего выкачивать. Почему никто не привлечен к ответственности»? Этот вопрос был также делегирован депутату Госдумы Ирине Яровой… В свою очередь кредиторы Амур-Порта заявили СМИ: «Для Сыскова Комсомольск — плацдарм для выкачивания денег», пишет журналист Юрий Ковалев («Приамурские ведомости»).

Однако сам владелец порта Олег Сысков преисполнен оптимизма и заявляет о готовности привести порт в порядок. Сдержит ли он свое слово — скоро будет понятно. А пока Ирина Яровая взяла ситуацию в порту Комсомольска-на-Амуре под личный контроль.