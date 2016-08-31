Севастополь, 31 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные товаропроизводители, работающие на территории Севастополя, получили первые в этом году субсидии на развитие растениеводства — из средств федерального бюджета и бюджета города перечислено более 39 млн рублей. Об этом 31 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте сельского хозяйства.

publicdomainpictures.net Виноградник

По информации департамента, субсидии на развитие растениеводства получили ООО «Агрофирма «Золотая балка», ООО «Качинский +», ООО «СВЗ-Агро» и ФХ «ГорныйАгроИнвест».

Кроме того, в ведомстве напомнили, что предприятия, занятые выращиванием винограда и производством винодельческой продукции, в 2016 году уже заложили 70,25 гектаров новых виноградников и закупили 35 единиц сельскохозяйственной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе начался сбор винограда.

В этом сезоне аграрии планируют собрать 20 тыс. тонн винограда, что на 46% больше, чем в 2015 году.