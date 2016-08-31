Челябинск, 31 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Больше всего жалоб в челябинский облизбирком в ходе избирательного процесса поступает на представителей «Справедливой России» и «Единой России». Большинство обвинений касается агитационных материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Челябинской области.

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О жалобах поступающих в облизбирком, сообщил один из членов избирательного органа.

«На самом деле как правило жалобы поступают не от партий, а от физических лиц. По существу этих жалоб мы, конечно, можем подозревать причастность некоторых кандидатов или партий к инициации этих жалоб, но тем не менее формально поводов обвинять кого-то у нас нет. Большая часть жалоб — от избирателей, проживающих на территории Челябинской области. Часть жалоб связана с агитационными материалами, как ранее размещенными лицами, которые в дальнейшем стали кандидатами, так и ныне использующимися при проведении избирательной кампании, уже официально изготовленных из средств избирательного фонда», — пояснил член избирательной комиссии Челябинской области Артем Миронов.

«Можно, наверное, говорить о каких-то личных интересах этих жалобщиков. То есть, у нас жители есть, которые конкретно на одного и того же кандидата из раза в раз — пишут и пишут. Много жалоб на «Справедливую Россию» и на «Единую Россию». Все же на «Единую Россию» в меньшей степени, больше на кандидатов ею выдвинутых. Были жалобы и по Литовченко, были жалобы по Гартунгу, и по Севастьянову, Швецову, Ванштейну, Колесникову. В большей степени даже не столько на них, сколько на средства массовой информации, которые распространяют сведения о них, их деятельности», — отметил Артем Миронов.

Юрист челябинского облизбиркома, пояснил, что большая часть жалоб не подтверждается, но приходится реагировать, это «становится поводом потревожить» кандидатов, в отношении которых поступила информация. Также, как отмечают в региональном избиркоме, поступали жалобы и в отношении СМИ, которым в последствии высылались предостережения о необходимости корректировки редакционной политики и о недопустимости однобокого освещения деятельности какого-либо одного или нескольких кандидатов.

Как отметили в избирательном органе, есть в избирательном законодательстве статья 45, предусматривающая информирование, и статья 48, предусматривающая агитацию. Между ними тонкая грань, но пока ее получается выдерживать, отметили в облизбиркоме.

Отметим, по данным ЦИК, лидерами по количеству жалоб по избирательным нарушениям оказались Москва (168), Московская область (48), Краснодарский край (48) и Челябинская область (48). Из поступивших почти одной тысячи жалоб, подтвердились 38, что составило 4% от общего количества. Половина жалоб поступила от избирателей, другая часть от кандидатов на своих конкурентов. Обоснованные жалобы касались распространения агитационных материалов, которые не соответствовали избирательному закону.