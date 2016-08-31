Киев, 31 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, в прифронтовой Мариуполь (Донетчина, под контролем ВСУ) приехал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства открыл новый детский сад, Центр предоставления админуслуг и новую доменную печь на металлургическом комбинате «Азовсталь», передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мариуполь прошел горнила войны. В 15 км от Мариуполя находится фронт. И сейчас кому-то не нравится наш запуск Центра предоставления административных услуг, потому что на линию «102» поступило сообщение о том, что все здесь у нас заминировано, и президент сюда не должен ехать. Я говорю: «Нет, мы будем здесь», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что ВС ДНР стянули в направлении Мариуполя самоходные артиллерийские установки. «Разведка доложила, что в 18 км отсюда противник вывел самоходные артиллерийские установки, и никто не хотел бы, чтобы мы открывали этот центр. Я говорю: «Нет, это произойдет», — рассказал Порошенко.

«Центр административных услуг — новый символ Мариуполя, символ прозрачной и эффективной государственной и местной власти. С чем у нас ассоциируется местная власть? Где человек с ней встречается? Подвал, ЖЭК и паспортистка. Человек должен ждать месяцы, чтобы получить свидетельство, а еще надо принести коробку конфет или заплатить деньги», — отметил Порошенко.

Он напомнил, что сегодня жители Донбасса и Мариуполя хотят мира, рабочих мест и честной власти. «Что сегодня хочет Мариуполь и Донбасс? Очень простых вещей. Первое, чего хочет Мариуполь — мира, чтобы не стреляли, чтобы агрессор убрался с нашей земли, и не гибли украинские герои. Все очень просто и это — главное желание. Второе, чего хочет Мариуполь — эффективной, прозрачной и честной власти. И третье, Мариуполь хочет рабочих мест, хочет эффективной работы экономики, чтобы человек мог нормально заработать деньги и жить», — подчеркнул Порошенко.

Правоохранители Мариуполя вместе с кинологами проверили здание Центра админуслуг на наличие взрывчатки.

Напомним, первый раз в качестве главы государства Порошенко посетил Мариуполь 8 сентября 2014 года. 11 июня 2015 года Порошенко во второй раз приехал в Мариуполь, чтобы проверить возведение фортификационных сооружений на линии разграничения и представить главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.