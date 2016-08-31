Москва, 1 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России отмечается День знаний, начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Чудак из пятого «Б». реж. Илья Фрэз. 1972. СССР Учительница первая моя

В общеобразовательные школы страны пойдут 14,1 млн детей. При этом значительно выросло количество первоклассников — с 1,46 млн в 2015 году до 1,6 млн в этом году. Традиционно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

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Новый учебный год откроет урок, посвященный теме «Моя будущая профессия» — по всей стране пройдут открытые уроки с участием профессионалов своего дела.

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Отметим, что накануне глава Минобрнауки Ольга Васильева пообещала, что уже в ближайшее время в школах будут внедрены новые воспитательные технологии, в методической разработке которых помогут представители созданного в конце прошлого года Российского движения школьников. В частности, одной из них станет возвращение в школы полномасштабного трудового воспитания. Предполагается, что оно будет и в виде уроков труда, названных сейчас «технологии», и в форме так называемого «общественно полезного труда» — бесплатных отработок от уборки класса до работы на школьном участке.

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Кроме того, в новом учебном году изменится процедура проведения ЕГЭ. В частности, будут исключены задания с выбором одного ответа на экзамене по биологии, физике и химии. Также продолжается разработка модели устной сдачи госэкзмена по русскому языку.

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