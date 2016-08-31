Махачкала, 31 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Верховный суд России признал законным решение Верховного суда Дагестана о сохранении ряда привилегий для экс-руководителей республики, передает 31 августа корреспондент ИА REGNUM. Суд, таким образом, оставил в силе действие закона РД «О гарантиях председателю Государственного совета РД, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», а также закона РД «О гарантиях высшему должностному лицу Республики Дагестан, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

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Напомним, ранее с требованием отменить эти решения в суд обратилась прокуратура Дагестана. По мнению надзорного органа, положения закона противоречат Бюджетному кодексу РФ, нарушают баланс частных и публичных интересов, не учитывают невысокий уровень бюджетной обеспеченности региона.

В соответствии с законами, устанавливающими различные социальные, правовые привилегии покинувшим свой пост высшим должностным лицам республики, им сохраняется ежемесячное денежное содержание в размере 75% от суммы вознаграждения и поощрений, установленных для действующего должностного лица, служебный транспорт, пожизненная охрана, страховка жизни и здоровья за счет бюджета республики. Члены семей указанных госслужащих имеют право на льготные санитарно-курортные путевки, специальное медобслуживание и т. д.

С 1994 года по 2006 год высшим должностным лицом в Дагестане был председатель Государственного совета республики, с 2006 по 2013 год — президент республики. С 2013 года и по настоящее время высшим должностным лицом Республики Дагестан является глава Дагестана.