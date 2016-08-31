Волгоград, 31 августа, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В Волгоградской области туристам предлагают познакомиться с культурой и традициями нижневолжского купечества, а также народными промыслами. Как сообщили ИА REGNUM в областном агентстве развития туризма 31 августа, новый туристический маршрут «Дубовский посад» проходит по территории Дубовского района.

Борис Кустодиев. Купец с купчихой (фрагмент). 1914

Гости региона смогут совершить пешие экскурсии по старейшим архитектурным объектам города Дубовка — домам купцов Грязева, Репникова, Захарченко, Жемарина и Крючкова. В экскурсию также включено посещение исторических зданий, построенных по заказу немцев-колонистов в конце 18 — начале 19 века, и других исторических объектов, в том числе Троицкой церкви.

Добавим, что на сегодняшний день на территории Волгоградской области действует 120 туристических и экскурсионных маршрутов, активно разрабатываются новые туры — ведется подбор тем для экскурсий в Ольховский район и город Камышин, где ежегодно проводится знаменитый фестиваль арбузов.

Уже в этом году был разработан многодневный межрегиональный маршрут «Великий шелковый путь. Путешествие сквозь время». Он знакомит с главными объектами культурно-исторического наследия Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

Отметим, что в 2015 году Волгоградскую область посетили больше 800 тысяч человек из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В текущем планируется принять свыше 900 тысяч туристов.