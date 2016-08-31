Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Мужчина, купивший свидетельство пилота гражданской авиации у печально известной фирмы «Крылья Невы», осужден Московским районным судом Санкт-Петербурга. От реального наказания в виде штрафа в размере 7 млн рублей его спасла амнистия. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

StockSnap Пилот самолета

По данным следствия, Давид Саркисян сначала перечислил гендиректору ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы» 50 тыс. рублей за незаконное изготовление документов, необходимых для присвоения квалификации пилота-любителя, а затем передал еще 120 тыс. рублей — за незаконное получение свидетельства коммерческого пилота гражданской авиации без прохождения обучения в учебном центре.

Саркисян обвинялся по пункту «б» части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконная передача денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего, совершенная за заведомо незаконные действия).

Суд признал покупателя фальшивых «корочек» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей, от которого, однако, Саркисян был освобожден по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В то же время осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными транспортными средствами, сроком на 3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года деятельность учебного центра «Крылья Невы» в Санкт-Петербурге, выдававшего фиктивные документы о прохождении обучения на пилота, была аннулирована. Продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина.

По данным следствия, с 2009 по 2013 годы Кочарыгин получал деньги от граждан за изготовление и выдачу фиктивных документов о прохождении обучения в ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы». Документы использовались для незаконного получения свидетельств пилотов с квалификацией «пилот-любитель» и «пилот коммерческой авиации».