«Липовый» пилот попал под амнистию в Петербурге
Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Мужчина, купивший свидетельство пилота гражданской авиации у печально известной фирмы «Крылья Невы», осужден Московским районным судом Санкт-Петербурга. От реального наказания в виде штрафа в размере 7 млн рублей его спасла амнистия. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По данным следствия, Давид Саркисян сначала перечислил гендиректору ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы» 50 тыс. рублей за незаконное изготовление документов, необходимых для присвоения квалификации пилота-любителя, а затем передал еще 120 тыс. рублей — за незаконное получение свидетельства коммерческого пилота гражданской авиации без прохождения обучения в учебном центре.
Саркисян обвинялся по пункту «б» части 2 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконная передача денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего, совершенная за заведомо незаконные действия).
Суд признал покупателя фальшивых «корочек» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей, от которого, однако, Саркисян был освобожден по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В то же время осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными транспортными средствами, сроком на 3 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года деятельность учебного центра «Крылья Невы» в Санкт-Петербурге, выдававшего фиктивные документы о прохождении обучения на пилота, была аннулирована. Продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина.
По данным следствия, с 2009 по 2013 годы Кочарыгин получал деньги от граждан за изготовление и выдачу фиктивных документов о прохождении обучения в ООО «АУЦ АОН «Крылья Невы». Документы использовались для незаконного получения свидетельств пилотов с квалификацией «пилот-любитель» и «пилот коммерческой авиации».