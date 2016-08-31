Франкфурт-на-Майне, Германия, 31 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Эвакуация аэропорта Франкфурта-на-Майне была вызвана сигналом контрольного прибора, обнаружившего следы взрывчатки в личных вещах женщины с двумя маленькими детьми, сообщает Bild.

pixabay.com Аэропорт Франкфурта-на-Майне

На контрольном пункте сработал прибор регистрации взрывчатки, обнаруживший ее следы на вещах женщины. Подозреваемой удалось скрыться, после чего полиция эвакуировала несколько выходов на посадку.

Несколько тысяч пассажиров были заново пропущены через контроль безопасности, что отразилось на графике отправки авиарейсов.

По информации Bild, подозрительная женщина задержана. Официальных подтверждений этого пока не поступало.