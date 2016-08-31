Нальчик, 31 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Еще два иностранных туриста пропали в Кабардино-Балкарии. При восхождении сорвались с Эльбруса альпинисты, являющиеся гражданами Бельгии. Информация об этом поступила в региональное управление МЧС сегодня, 31 августа, около 12:00, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства.

Lev Kalmykov Эльбрус

Трагическое происшествие случилось на высоте 5200 метров над уровнем моря. В настоящее время к поискам пропавших альпинистов приступили спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 12 человек.

Как ранее сообщило МЧС, сегодня утром в районе горы Тютю-су в Эльбрусском районе республики сорвался при восхождении турист из Испании. В настоящее время ведутся работы по спуску пострадавшего.

Вчера, 30 августа, на высоте 3665 метров в Ущелье Адыр-Су спасатели нашли тело альпиниста из Германии. Турист 5 июля попал под сход лавины на перевале Гармаш. Тело погибшего спасатели эвакуировали на вертолете и передали правоохранительным органам.