Оренбург, 31 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В пригороде Оренбурга загоревшаяся сухая трава принесла огонь на дачные дома. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного поступила в 16:14 местного времени (14:14 мск) 31августа 2016 года. Пожар разыгрался в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Карачи» города Оренбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник пресс-службы управления МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе подчеркнули что, информация оперативная и подлежит уточнению.

Пожару присвоен четвёртый номер опасности. Сейчас на месте работает весь личный состав пожарных Оренбурга и управления по Оренбургской области. К месту происшествия прибыл пожарный поезд и территориальное звено РС ЧС. Рассматривается возможность привлечения авиации самолетов ИЛ-76 и вертолетов для тушения пожара. На 18:00 местного времени (16:00 мск) площадь пожара составляет пять гектаров, при этом в зоне огня находятся 12 жилых дачных домов. Следует заметить, что в данном СНТ немало заброшенных участков и строений. Тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер и засуха, которая царит в Оренбуржье на протяжении практически всего августа.

В 18:00 местного времени (16:00 мск) началось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным событиям Оренбургской области.

Отметим, что по данным ФБУ «Авиалесохрана» 31 августа 2016 года на территории 16 муниципалитетов Оренбургской области: города Оренбург и Орск, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа, Акбулакский, Беляевский, Бугурусланский, Новосергиевский, Асекеевкий, а также Тюльганский, Первомайский, Шарлыкский, Адамовский, Светлинский, Новоорский районы введен пятый класс пожарной опасности.