Москва, 31 августа, 2016, 16:31 — ИА Регнум. К 2018 году планируется внедрить 28 новых перинатальных центров, обеспечить хорошо подготовленными кадрами — более 3,4 тысячи человек — и встроить в систему оказания медицинской помощи. Это позволит в дальнейшем снизить материнскую и младенческую смертность не ниже, чем на 11% и сохранить более 1400 детских жизней. Об этом сегодня, 31 августа, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.

Алексей Кившенко. Дети, несущие в поле обед жницам

По её словам, «на заседании президиума было принято решение развивать 5 проектов в сфере здравоохранения в два этапа — до 2018 и 2025 года. Речь идет о проектах по таким направлениям, как снижение материнской и младенческой смертности, повышение доступности получения медпомощи в труднодоступных регионах, ликвидация участковых терапевтов и педиатров в первичном звене здравоохранения и повышение качества подготовки врачей, развитие информационных технологий в сфере здравоохранения и присоединение всех медорганизаций к единой информационной системе, обеспечение нового уровня контроля за муниципальными и государственными закупками лекарств и переход на референтное ценообразование».

«При их реализации мы планируем достичь новых позитивных показателей по улучшению качества и доступности медицинской помощи, в улучшении демографии», — добавила министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что создание трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям в 27 субъектах РФ позволит уже к концу 2018 года снизить младенческую смертность не менее чем на 15%.

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