Иваново, 31 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Дополнительные 439 миллионов рублей получил бюджет Ивановской области из федеральной казны в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, вопросы, связанные с их учетом в бюджетной системе региона, были рассмотрены на внеочередном заседании Думы 31 августа, с обращением о проведении мероприятия к законодателям области ранее обратился губернатор Павел Коньков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Принятые законы призваны восполнить недостаток средств в бюджетах муниципальных образований, необходимых для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом изменившейся величины МРОТ. Депутаты также приняли закон, в соответствии с которым средства поступят в местные бюджеты.

Ивановская область получила финансовую помощь из федерального бюджета в размере 439 млн рублей в соответствии с распоряжением правительства РФ по распределению дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов Российской Федерации на 2016 год.

Из них 323,6 млн рублей направляются на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с недостаточностью утвержденного объема бюджетных ассигнований на 2016 год. Другие 115,5 млн рублей идут на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения с 1 июля минимального размера оплаты труда с 6204 до 7500 рублей.