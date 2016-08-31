Красногорск, 31 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. 14% собственников частных домов в Московской области готовы продать свою недвижимость из-за возросших налогов на землю. Тем временем, эксперты отмечают, что жителям области, желающим избавиться от дорогой недвижимости, скорее всего, придется привыкать к реалиям рынка и научиться «платить по счетам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным экспертов агентства недвижимости «Агентство. net», 14% собственников недвижимости в Подмосковье готовы продать дома и участки, так как размер уплачиваемого налога увеличился в 10 и более раз. По словам генерального директора агентства Алексея Петропольского, проблема завышенной кадастровой стоимости недвижимости связана с методикой оценки объектов.

«Физически невозможно выехать на каждый объект в отдельности и определить его рыночную стоимость исходя из непосредственно расположения участка, состояния самого дома, окружающей инфраструктуры. У Росреестра нет человеческих ресурсов для этого, поэтому при оценке выводится некое среднее по тому или иному району», — сообщил он, подчеркнув, что процедуры по оспариванию стоимости потребуют расходов на юридическое сопровождение, проведение независимой оценки в районе 30−50 тысяч рублей.

Как, в свою очередь, отмечает глава Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, возрастание налоговой нагрузки скажется и на строительной отрасли из-за перегрузки рынка вторичной недвижимостью.

«Возросшая налоговая нагрузка будет в любом случае тянуть недвижимость вниз. Как следствие поле инвестиционное будет резко сужено и пострадает строительная отрасль и производители стройматериалов будут испытывать трудности от сворачивания рынка. Рынок недвижимости начнет припадать. Если на рынке очень много предложений вторички, это значит, что первичку никто не хочет строить», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Капустин.

Своим мнением по проблеме с корреспондентом ИА REGNUM также поделился эколог, юрист, глава"Альянса Зелёных» Александр Закондырин, который отметил, что желание жителей области продать дома не подкрепляется реальностью рынка. «Мидлкласс», отмечает эксперт, не будет продаваться активно никогда — вне желания людей.

«Надо понимать, что рынок недвижимости в Московской области, с включением очень дорогого и очень дешевого жилья, которые будут всегда продаваться, также насыщен недвижимостью среднего класса, которая просто «стоит». Так что желание людей продать никак не подкрепляется реалиями рынка. Они могут не хотеть платить налоги, так как не было культуры оплаты налогов в советской системе, но им придется привыкнуть платить налоги. Нереалистично продать 14% объема недвижимости», — заключил собеседник агентства, отметив, однако, что государству необходимо помогать разрешить налоговое бремя нуждающимся гражданам и тем, кто «развивается в жизни» .

Напомним, с 1 января 2015 года в области был введён новый порядок расчёта налога на имущество физических лиц. Его стали рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, а не из инвентаризационной стоимости, которая, как правило, была ниже рыночной в 10−20 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы Серпуховского района Александра Шестуна, из-за возросшего налога на недвижимость в муниципалитете отмечается массовый неплатеж среди физических и юридических лиц. Районная налоговая служба уже выдала более 10 тысяч предписаний на устранение задолженности.