Ереван, 31 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Армения освободит 8 иранцев, находящихся в заключении в течение следующих 24 часов, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по консульским и парламентским вопросам Хасан Кашкави, передаёт IRNA.

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По его словам, иранские осужденные будут доставлены иранским пограничникам в течение следующих 24 часов.

Кашкави отметил, что экстрадиция стала возможна благодаря усилиям посольства Ирана в Армении и сотрудничеству министерства юстиции Армении.

Армения регулярно передаёт Ирану осуждённых. В марте 2015 года Исламской Республике Иран были переданы 10 иранцев, осужденных в Армении. А в 2011 г. Армения передала Ирану 86 заключенных. По состоянию на март 2015 года в Армении отбывали наказание 29 граждан Ирана.

Армянское правосудие очень либерально относиться к гражданам Ирана. Армянские суды выносят мягкие приговоры иранцам, часто не связанные с лишением свободы. Граждане Ирана оказываются на скамье подсудимых в основном из-за наркотиков или же за преступления, совершённые по отношению к соотечественникам.