Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Август стал первым месяцем с начала 2016 года, когда индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге и Ленобласти показал отрицательную динамику. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В Петербурге общий уровень потребительских цен в августе снизился, по сравнению с июлем, на 0,2%, а в Ленинградской области — на 0,1%.

По отношению к декабрю 2015 года, за восемь месяцев цены в Петербурге выросли на 3,9%, в Ленобласти — на 4%.

В обоих регионах самым инфляционным месяцем текущего года стал январь. В первый месяц года цены в северной столице выросли на 1,8%, в области — на 1,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Смольного, годовой индекс потребительских цен в Петербурге составит 108,8% по отношению к концу декабря 2016 года.

По данным Петростата среднемесячная зарплата в январе-июне 2016 года составила в Санкт-Петербурге 46 836 руб. (109,5% к аналогичному периоду прошлого года).