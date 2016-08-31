Мадрид, 31 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. «Если «Сатана» была страшна, как и положено быть Сатане, то «Сармат» оказывается еще страшнее», — корреспондент Пепе Сервера начинает с фразы, обрекающей материал на повышенную посещаемость. Невозможно понять, чего в информации, выкладываемой изданием, больше — собственного испуга, желания посеять страх в читательской аудитории или выражения восхищения достижениями российских ученых, не вписывающимися в популярную на Западе версию «Россия — страна-бензоколонка».

commons.wikimedia.org Пуск ракеты «Сатана»

«Русские только что закончили успешные испытания нового модуля двигателя РД-274, состоящего из четырех двигателей РД-263, работающих на жидком топливе. Новая ракета способна лететь со скоростью 7000 км/час, оставаться неуловимой для ныне существующих систем ПРО и достигать целей, расположенных в 10 тысячах километров от места пуска. При собственном весе в 100 тонн она способна нести до 10 тонн «полезной» нагрузки. Управление ею ведётся через спутниковую систему навигации и ГЛОНАСС», — взахлеб перечисляет достоинства «Сармата» автор, приходя к заключению, что «европейский ракетный щит НАТО для него — не препятствие».

«Суммарная мощь ядерного заряда, который «Сармат» может доставить до места назначения — 50 мегатонн. И взорваться эти мегатонны могут не в одном месте, а в пятнадцати одновременно — именно на такое количество самонаправляющихся боеголовок разделяется ее заряд. Эта ракета при необходимости может долететь из России и до Южного полюса, выходя во время полета на низкую космическую орбиту. «Сармат» может атаковать объекты в США под неожиданным углом и с непрогнозируемых траекторий и поражать важные объекты Пентагона».

«Если вспомнить, что главным законом холодной войны является закон сдерживания, то подобный сдерживающий фактор, который поступит на службу России к 2021 году, по крайней мере, будет обеспечивать военный паритет крупнейших держав мира», — заключает журналист.