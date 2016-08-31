Симферополь, 31 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В 2017 году в Крыму начнётся строительство федеральной трассы «Таврида» — в 2018 её запустят как двухполосную, а к 2020 году достроят ещё две полосы. Об этом журналистам в Севастополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

AKuptsova Двухполосная трасса

«Проектные документы находятся в стадии разработки, — сообщил Аксёнов. — В следующем году начнутся строительно-монтажные работы».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральную трассу «Таврида» от съезда с Керченского моста через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и до Севастополя будет строить один подрядчик — ЗАО «ВАД». Длина трассы по Крыму — 253 км, и ещё 35 км — по территории Севастополя. Правительство Российской Федерации выделит на строительство автотрассы более 100 млрд рублей.

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