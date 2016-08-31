Киев, 31 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Власти Украины приняли решение продлить персональные санкции против 388-ми физических и 105-ти юридических лиц из Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил первый вице-премьер страны Степан Кубив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Распоряжением мы (правительство Украины) продлили единогласно санкции персональные по отношению к 388 физическим лицам и 105 юридическим», — отметил он.

При этом Кубив добавил, что власти Украины также дополнили санкционный список новыми 250 физическими и 46 юридическими лицами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против физических и юридических лиц, которые, по мнению властей Украины причастны к «событиям в Крыму и Донбассе».

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