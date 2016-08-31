Москва, 31 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. МИД РФ принимал активное участие в процессе освобождения российского гражданина Сергея Миронова, задержанного по запросу американских спецслужб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эдуард Мане. Пертюи — охотник на львов. 1881

«Естественно, учитывая, что речь шла о гражданине РФ за рубежом, МИД по линии диппредставительств принимал активное участие в судьбе соотечественника», — сказала Захарова.

Стремлением к задержанию граждан РФ по всему миру американские власти нарушают все международные нормы, уверена она: «Это можно назвать охотой со стороны Вашингтона. Мы полагаем это частью антироссийской кампании. Мы полагаем, что такими действиями США нарушают все мыслимые международно-правовые нормы. Всё это не то что не содействует нормализации атмосферы отношений — это идёт вразрез с базовыми принципами сосуществования государств. Есть чёткие международно-правовые механизмы. Всё, что мы слышим из Вашингтона — часть глобальной кампании мщения и нереализованных амбиций. Расцениваем охоту на российских граждан как часть антироссийской кампании».

Напомним, гражданин РФ Сергей Миронов, которого власти США объявили в международный розыск, был задержан в аэропорту Еревана 26 августа. Информация о задержании россиянина была подтверждена только спустя сутки.

29 августа Суд в Ереване отклонил ходатайство местной прокуратуры о временном аресте гражданина РФ Сергея Миронова, которого власти США подозревают в ряде преступлений. 31 августа Миронов вернулся в Россию, и теперь, находясь в РФ, он не сможет быть выдан другому государству.