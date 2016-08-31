Ярославль, 31 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года, 31 августа, в Заволжском районе Ярославля открылся новый детский сад, построенный по федеральной программе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, дошкольное учреждение сможет принять 255 детей и все группы уже укомплектованы.

Площадь нового двухэтажного здания садика превышает 5000 кв.м. На каждом этаже расположены по 6 групп. Для каждой группы оборудованы своя игровая комната, спальня, санузел, раздевалка, буфет. Все помещения, включая административно-хозяйственные, разработаны в соответствии со всеми современными нормативами и требованиями. Для сообщения кухонного блока со вторым этажом предусмотрен подъемник, соединяющий раздаточную первого этажа с раздаточной второго этажа. Предусмотрены залы для физкультурных, музыкальных занятий, изостудия. Также под зданием запроектировано техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций и размещения инженерного оборудования.

На территории детского сада расположены игровые площадки — для каждой группы своя, оборудованная в соответствии с потребностями возраста детей. Также имеются две физкультурные площадки площадью 250 кв. м и 150 кв.м.

«Этот детский сад нужен Заволжскому району, в сентябре откроется соседний детский сад. Мы рады, что учреждения готовы и скоро начнут функционировать в полном объеме. В следующем году мы планируем строительство еще четырех детских садов. Да, очередь в детские сады есть, но мы стараемся ее уменьшать», — отметил на церемонии открытия садика и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.