Москва, 31 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Активизация контактов между экспертами России и США может привнести динамику в процесс урегулирования ситуации в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Что касается позитива, то пошла активизация контактов экспертов. Было замедление этих контактов по инициативе США. Переговоры в Женеве придали процессу движение. Этот процесс может привнести динамику в процесс», — сказала Захарова.

Она рассказала и о разногласиях между РФ и США: «Самая главная задача, которая не решается — вопросы размежевания террористов и оппозиции. Вопрос того, что за спинами либо террористов, либо оппозиционеров не должны прятаться ни оппозиционеры, ни террористы. Заигрывание с террористами невозможно. А в данной ситуации, учитывая документы, принятые в МГПС и одобренные Совбезом ООН, учитывая призывы международного сообщества, план документов составляет призыв к сторонам в максимально краткие сроки предпринять все усилия по разделению оппозиционеров и террористов. Вы помните, с каким энтузиазмом члены МГПС принялись за выполнение документов. Увы, до сих пор воз и ныне там».

Захарова отметила, что до сих пор «не происходит необходимого для реализации документа»: «Невозможно приступать к полноформатному уничтожению террористов, пока ряд государств заявляет о присутствии оппозиционеров на позициях террористов, и не может повлиять на них, чтобы их оттуда вывести. Это — проблема, на которую приходится тратить массу времени. Но мы работаем по всем трекам, мы открыты к взаимодействию и озвучиваем проблемы, а также объясняем, почему считаем их принципиально важным преодолеть».

Напомним, официальная Москва в течение последних месяцев настаивает на том, чтобы США повлияли на так называемую «умеренную» оппозицию с целью ухода с позиций террористов. Вашингтон попросил отсрочку для нынешних действий, однако, несмотря на выход за рамки срока, до сих пор не выполнил обещаний.