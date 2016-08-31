Чебоксары, 31 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Чувашии в новом учебном году школьный порог впервые перешагнут более 14,7 тыс. первоклассников (в 2015 году — 14,1 тыс. человек), сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Минобразования республики.

cap.ru На открытии школы в Комсомольском районе. Фото Бориса Филатова

В Чебоксарах в этом году впервые школьный звонок прозвенит для 6,6 тыс. первоклассников — это число увеличилось почти на 600 человек по сравнению с прошлым годом. Всего в 61 образовательном учреждении города будут обучаться около 51 тыс. школьников, в то время как в прошлом году за парты сели около 49,2 тыс. человек.

Традиционно 1 сентября в образовательных организациях республики пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года. Поздравить школьников и студентов придут представители власти, общественных организаций, предприятий, родители. В частности, в Чебоксарах состоятся утренние зарядки, концертные программы и спортивные флешмобы, запланированы беседы о соблюдении правил дорожного движения. Также состоятся уроки «Моя малая Родина» с участием известных спортсменов города Чебоксары и Чувашской Республики, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных организаций, многодетных семей.

Отметим, что накануне Дня знаний в деревне Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района открылась новая школа, рассчитанная на 165 учеников и 40 детсадовцев, на её строительство направлено 159 млн рублей. Выступая на мероприятии, глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что в «стратегии развития системы образования» республики запланировано в течение 10 лет реконструкция и строительство 32 школ на 16,5 тыс. ученических мест, на эти цели будет направлено 12,5 млрд рублей».

По данным Минобразования республики, в новом учебном году в 468 школах Чувашии будут обучаться свыше 130 тыс. человек. Всего в республике будет функционировать около 1 тыс. учреждений образования, в которых будут обучаться, воспитываться и получать дополнительное образование более 270 тыс. детей и молодежи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджета всех уровней выделено более 346 млн рублей. «Из общего количества школ не смогут 1 сентября принять детей только две — Бичурга-Баишевская школа в Шемуршинском районе и школа №2 в Шумерле в связи с проведением капитального ремонта. До его окончания учащиеся будут обучаться в близлежащих школах, их перевозка будет осуществляться на школьных автобусах», — отмечали ранее в Минобразования республики.