Смоленск, 31 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Смоленской области намерены очистить общественный транспорт от водителей, не имеющих необходимой квалификации. Глава региона Алексей Островский потребовал от подчиненных предоставить полную информацию о том, кто возит жителей области. Вопрос обеспечения кадрами общественного транспорта обсуждался 30 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Ricardo Mertsch Маршрутки

Неделей ранее губернатор поручил изучить состояние кадров в транспортной отрасли региона. Тогда он поставил задачу — управлять общественным транспортом должны смоляне с соответствующей квалификацией и с соответствующими категориями водительских прав.

Вице-губернатор Андрей Борисов сообщил, что этот вопрос изучается специалистами регионального департамента по транспорту и дорожному хозяйству.

«Я хочу иметь объективную картину, как у нас обстоят дела с кадрами, работающими на общественном транспорте, в Смоленске и крупных муниципалитетах. По данному вопросу много жалоб из Рославля было, в том числе, по линии различных контролирующих организаций. Возможно, существуют аналогичные проблемы и по другим муниципалитетам. По общественному транспорту, в первую очередь, «вакханалия» творится с так называемыми маршрутками, — кто управляет ими, с какими категориями прав, с каким уровнем квалификации, кто возит смолян, и еще в каком состоянии, это большой вопрос», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что с июля в Смоленске действует новая схема движения общественного автотранспорта. Ее введение встретило активное сопротивление, прежде всего, со стороны перевозчиков, оставшихся не у дел. В середине июля состоялся митинг с участием теперь уже бывших водителей маршруток, требовавшие, в том числе, уволить мэра Смоленска Николая Алашеева.

Между тем, проведенные администрацией города проверки работы общественного транспорта в июле, выявили целый ряд нарушений, в том числе со стороны водителей — курение, разговоры по телефону.