Либревиль, 31 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум.



Chatham House Али Бонго

Али Бонго стал новым президентом Габона, заявили в избирательной комиссии страны, сообщает Figaro.

По данным комиссии, он набрал 49,85% голосов избирателей, опередив своего соперника Жана Пина, за которого проголосовало 48,16% избирателей центральноафриканской страны.

В свою очередь, представители оппозиции отвергают результаты избирательной комиссии и требуют пересчета голосов в родной для Бонго провинции Верхнее Огове.

«Граждане Габона не примут эти цифры», — заявил официальный представитель Жана Пина Жан Гаспар Нтутуме-Аи.

По мнению оппозиции, в этой провинции могли иметь место манипуляции, поскольку в ней в выборах участвовало почти 100% зарегистрированных избирателей.