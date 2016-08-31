Нижневартовск, Югра, 31 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Под Нижневартовском неосторожное обращение с ружьем стало причиной гибели 41-летней женщины, сообщает 31 августа следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

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23 августа семейная пара из Нижневартовска, друг их семьи и его 11-летний племянник отправились на рыбалку на Белое озеро. Утром 24 августа компания решила пострелять по бутылкам из пневматического ружья.

Оружие, принадлежащее одному из мужчин, также дали ребенку. Во время стрельбы одна из пуль попала в голову женщине, по дороге в больницу она скончалась. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются обстоятельства ЧП.