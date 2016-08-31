Москва, 31 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Снос памятника советским морякам в латвийском городе Лимбажи является недопустимым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

STRONG.VICTORY Флаг Латвии

«Мы считаем снос памятника советским морякам в Латвии недопустимым и идущим вразрез с соглашением от 30 апреля 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики. Статья 13 соответствующего документа обязывает Латвию обеспечивать уход и сохранение памятников», — сказала Захарова.

По её словам, министерство рассчитывает «на реакцию латвийских властей на этот случай».

Напомним, ранее в латвийском городке Лимбажи, по инициативе местного отделения организации ветеранов латышского легиона «Ваффен СС» снесли памятник, установленный в честь погибших во время Великой Отечественной войны советских моряков. Более того, на осуществление акта вандализма вчерашние пособники гитлеровцев получили восемь тысяч евро из государственной казны.

Официальная причина сноса была заявлена следующим образом: «Монумент находился в плохом состоянии и представлял угрозу гуляющим в сквере детям».