Нижний Новгород, 31 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Нижегородская мэрия обещает сохранить преподавательский состав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детское речное пароходство» и, возможно, увеличить число педагогов. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов во время визита в учебное заведение, который состоялся накануне 1 сентября.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородское детское речное пароходство. Общее построение

В ходе визита Стрельцов проверил готовность учреждения дополнительного образования к новому учебному году.

Андрей Репин ИА REGNUM Заслуги юных моряков отмечены многочисленными наградами

Воспитанники пароходства минувшим прошли плавательную практику на легендарном барке «Крузенштерн», а также приняли участие во всероссийском слете юных моряков в Севастополе и всероссийских состязаниях по морскому многоборью.

Юные моряки продемонстрировали свои навыки и умения по вязанию морских узлов, знание морской семафорной азбуки, а также разборку и сборку автомата Калашникова в рамках изучения курса начальной военной подготовки.

Андрей Репин ИА REGNUM Один из сигнальщиков передает сообщение

По словам директора пароходства Владимира Дьякова, в СССР количество детских клубов, обучающих морскому делу, достигало 250. В период перестройки их стало в два раза меньше.

«Сейчас мы на подъеме. Это заметно по тем мероприятиям, которые стали проводиться. В Артеке, в Севастополе, Владивостоке и Калининграде проходит слеты, фестивали, состязания. В России сейчас достаточно много сильных клубов и нижегородские воспитанники среди сильнейших, а в некоторых дисциплинах мы являемся лидерами в стране», — рассказал Дьяков.

Андрей Репин ИА REGNUM Краткий курс по завязыванию морских узлов для сухопутных гостей

По его словам, есть технологии, которые нижегородцы сегодня применяют первыми: «Детская парусная флотилия — сильнейшая команда в регионе и одна из сильнейших в стране. В этом году участники творческой студии завоевали гран-при всероссийского конкурса и получили пять наград. Это говорит о том, что мы находимся на высоком уровне развития и готовы идти дальше».

Андрей Репин ИА REGNUM Директор Нижегородского детского речного пароходства Владимир Дьяков знакомит гостей с разработками воспитанников

Руководство клуба надеется сделать его одной из визитных карточек Нижнего Новгорода.

По слова Стрельцова, в 2014—2015 году здесь обучалось 250 человек, на сегодняшний день — больше 450. При этом учреждение имеет ресурс довести количество обучающихся до 1000 человек.

Днем ранее в Нижнем Новгороде прошло ежегодное общегородское родительское собрание, в ходе которого директор департамента образования Ирина Тарасова ознакомила участников с нововведениями в образовательном процессе.

Так, по слова Тарасовой, в начальной школе с этого года вводятся федеральные контрольные работы по математике, русскому языку и окружающему миру. Они должны положительно повлиять на качество начального образования.

Кроме того, выпускники 9-х классов, завершая обучение, дополнительно к двум обязательным предметам: по математике и русскому языку, будут сдавать два предмета по выбору. Для выпускников 11-х классов возвращается такое понятие, как средний балл в аттестате, который будет иметь значение при поступлении в вуз.

По словам Тарасовой, за последние несколько лет учащиеся 11-х классов делают акцент лишь на те учебные дисциплины, которые будут сдаваться ими на итоговом государственном экзамене, подчас упуская из виду другие предметы.

«Сейчас, если ребенок хочет получить высший балл, ему необходимо будет в равной степени стараться по всем предметам. И это хорошо, потому что повысятся знания по всем предметам, дети получат разностороннее развитие. Кроме того, из года в год совершенствуется и единый государственный экзамен. Так, в новом учебном году уйдет тестовая часть из естествознания, информатики, географии, истории и литературы. Вместо тестов будет рассказ-собеседование», — добавила Тарасова.

Не осталась в стороне от начала нового учебного года и русская православная церковь. В Нижнем Новгороде 31 августа в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Отслужил молебен митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Андрей Репин ИА REGNUM Во время молебна

В служении приняли участие представители министерства образования Нижегородской области во главе с главой ведомства Сергея Наумова, директора и воспитанники школ и православных гимназий Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, родители учеников.

Звонят в колокол сразу два человека. Так легче

Митрополит благословил всех на начало нового учебного года и окропил всех присутствующих святой водой. Юным прихожанам по окончании молебна были вручены небольшие подарки.