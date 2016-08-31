Токио, 31 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4.9 балла по шкале Японского метеорологического агентства (JMA) произошло в префектуре Кумамото и прилегающих к нему районах на юго-западе Японии, сообщает Kyodo News.

Martin Luff Последствия землетрясения

По сообщению JMA, эпицентр землетрясения находился в городе Кумамото. Подземные толчки были зарегистрированы в 19:46 по местному времени.

Согласно 7-бальной шкале JMA, землетрясение амплитудой до 5 баллов считается слабым. На данный момент, информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала.

Напомним, что в апреле 2016 года два сильных подземных точка в префектуре Кумамото унесли жизни 27 человек.