Липецк, 31 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Международный аэропорт Воронеж и Липецкий областной центр событийного туризма подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе центра событийного туризма, документ предусматривает обмен данными и публикацию полезной для туристов информации, а также продвижение услуг организаций-партнеров за счет собственных ресурсов.

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В День города Воронежа, 3 сентября, специалисты липецкого центра проведут день открытых дверей аэропорта. Аэропорт организует мероприятие не только для клиентов и партнеров, но также для привлечения внимания аудитории к деятельности компаний, клубов и объединений авиаторов.

Для тех, кого заинтересует мероприятие, организуют полёты воздушных судов малой авиации, экспозицию воздушных судов и специальной техники, выставку авиатехники и вертолётных клубов региона, прыжки с парашютом, прогулочные полёты, экскурсии по аэропорту с доступом на борт воздушных судов.