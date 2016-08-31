Москва, 31 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Добыча нефти в России будет расти в 2017 году и в 2018 годудостигнет 565 млн т за счет ввода большого количества новых месторождений. Об этом сегодня, 31 августа, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в интервью газете «Ведомости», сообщили в Минприроды РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его прогнозу, к 2020 году добыча стабилизируется, а дальнейшая динамика будет зависеть от объемов геологоразведки. «Почему такой ажиотаж вокруг небольших месторождений, — компаниям просто нужны площади для геологоразведки, — объяснил министр. — Там, где есть хорошие перспективы, они, естественно, борются. Перспектива роста добычи будет зависеть от успехов развития технологий по освоению месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Эти два направления будут влиять на объемы добычи после 2020 года. Если успехов не будет, то возможно падение».

Немаловажную роль будут играть стимулы, в том числе экономические, налоговые, и то, что может обеспечить снижение затрат, повысить эффективность работы компании». Но на объем добычи может, по мнению Донского, повлиять решение о замораживании добычи. Россия раньше допускала возможность замораживания производства.

В конце сентября в Алжире снова пройдет встреча производителей нефти. Министр скептически относится к тому, что решение о замораживании будет принято: «Что компании должны будут заморозить? Добычу по нефти или нефти с конденсатом? Это первый вопрос. Второй вопрос: как будет производиться контроль? Для этого нет механизмов. Если в Алжире будет принято положительное решение по этому вопросу, то оно будет кратковременным», — считает Донской.