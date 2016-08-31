Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Осенью 2016 года работы по ремонту петербургских дорог начнутся еще по 30 адресам. По состоянию на текущий момент, в рамках адресной программы отремонтировано 52 дорожных объекта, ведутся работы еще на 26 объектах. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

U.S. Air Force Ремонт дороги

«В конце августа завершены работы на Литейном проспекте от Воскресенской набережной до Невского проспекта, на Софийской улице от КАД до Колпинского шоссе и на набережной Обводного канала от Гутуевского моста до Старо-Петергофского пр. (чётная сторона)», — напомнили в КРТИ.

Накануне сообщалось, что 1 сентября начнется ремонт проспекта Стачек. Он будет проходить в ночное время, с частичным ограничением движения, и продлится до конца месяца.

Как отметили в КРТИ, грядущей осенью ремонтные работы также начнутся на Светлановском проспекте, на Приморском шоссе и Приморском проспекте, на Колпинском шоссе, на проспекте Большевиков, на Ушаковской набережной и набережной Обводного канала.

В центре Петербурга будут ремонтировать улицу Некрасова — от Литейного проспекта до Греческого проспекта, и Суворовский проспект — от Невского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры.

Как обещают в КРТИ, график дорожных работ «формируется таким образом, чтобы максимально упростить перемещения по городу в период ремонта». Там, где это возможно, работы ведутся по выходным и в ночное время.

Общий объём финансирования ремонта дорог в 2016 году составил 6,19 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — 0,9 млрд рублей. В перечень адресов, подлежащих ремонту, вошли 108 улиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Петербурга намерены сократить процент дорог, находящихся в ненормативном состоянии. Для этого на ремонт дорожного покрытия в 2017 году запрошено еще 7 млрд рублей в дополнение к уже предусмотренным в проекте бюджета Санкт-Петербурга 2,9 млрд рублей.

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Как заявил в начале августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, в ненормативном состоянии находится 37% городских дорог общего пользования.