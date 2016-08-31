Владимир, 31 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области проводит расследование дела по факту молодой мамы, которая впала в кому после тяжелых родов в больнице областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Parentingupstream Палата реанимации

Сейчас следователи проводят опрос свидетелей: медицинского персонала больницы, соседок молодой мамы по палате. В дальнейшем специальная комиссия проведет комплексную судебную медицинскую экспертизу.

«Определенные процессуальные выводы следствия возможны исключительно после проведения всех запланированных следственных действий и тщательного анализа доказательственной базы», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что молодая мама впала в кому в июне. Департамент здравоохранения также начал ведомственную проверку, пока ее результаты неизвестны. Все материалы по окончании проверки будут направлены в прокуратуру. 31 августа стало известно о том, что муж пострадавшей добился согласования митинга за качественную медицинскую помощь. Он пройдет 3 сентября.

Кроме того, следователи в конце августа возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки в больнице №5. По данным правоохранительных органов, девушку несколько часов возили по больницам, а врачи ставили совсем разные диагнозы. В итоге пациентка умела от острой надпочечной недостаточности.