Ярославль, 31 августа, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Ярославские судебные приставы арестовали имущество строительной организации на 83 миллиона рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области, причиной стала многомиллионная задолженность фирмы по кредиту.

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Костромская компания, занимающаяся строительством жилых и нежилых помещений, владеет в Ярославле двумя нежилыми зданиями площадью порядка 1400 кв.м. и 500 кв.м. Оба помещения находятся в залоге у банка, где фирма взяла крупный кредит. Расплатиться по своим обязательствам организация не смогла, в результате Арбитражный суд Костромской области обратил взыскание на залоговое имущество. Владелец помещений против отчуждения не возражал.

«Начальная стоимость арестованного имущества установлена судом в размере более 83 млн. руб. В ближайшее время имущество будет передано на торги. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, будут перечислены взыскателю в счет кредитного долга», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области.

По данным сайта Арбитражного суда Костромской области, речь идет о костромской компании «Гамма».