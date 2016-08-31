Радио REGNUM: первый выпуск за 31 августа
Москва, 31 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин одобрил идею приоритета выплаты зарплат перед налогами;
- В Узбекистане заявляют о стабильном состоянии Каримова. Дочь президента поблагодарила соотечественников за поддержку;
- Штайнмайер допустил возвращение России в «Большую Восьмерку»;
- Названы города России с наиболее загрязненным воздухом;
- Триста семьдесят килограмм кокаина обнаружено на заводе Coca Cola во Франции.