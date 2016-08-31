Москва, 31 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Владимир Путин одобрил идею приоритета выплаты зарплат перед налогами;
  • В Узбекистане заявляют о стабильном состоянии Каримова. Дочь президента поблагодарила соотечественников за поддержку;
  • Штайнмайер допустил возвращение России в «Большую Восьмерку»;
  • Названы города России с наиболее загрязненным воздухом;
  • Триста семьдесят килограмм кокаина обнаружено на заводе Coca Cola во Франции.