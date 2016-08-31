Москва, 31 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. По загрязнению воздуха — а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, — наихудшая ситуация сложилась в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Об этом сегодня, 31 августа, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в интервью газете «Ведомости», сообщили в Минприроды РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Проблемами экологии городов и региональные, и муниципальные власти стали заниматься. Мы планируем в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов, который ежегодно готовим совместно с EY (бывш. Ernst & Young — британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, — прим. ИА REGNUM ). Надеемся, что это хороший ориентир для регионов. Его цель состоит не только в оценке абсолютных показателей — текущей ситуации с точки зрения загрязнения воздуха или водных объектов, — но и в оценке ее динамики и мер, которые принимают муниципальные власти», — отметил Донской.