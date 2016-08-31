Ростов-на-Дону, 31 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Ростовской области 30 бывших работников ЗАО «Ростовгормаш» получили выплаты за апрель-май 2015 года. Всего число шахтёров обанкротившейся компании «Кингкоул», частично получивших выплаты, выросло до 580 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа сообщили в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития».

Шахтёр. Советская фотография

Напомним, что накануне выплаты получили 109 горняков — бывших работников ГК «Кингкоул». Среди них — шахтёры ЗАО «Ростовгормаш», ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «УК Алмазная». Средства на эти цели из собственного бюджета выделяет ОАО «Региональная корпорация развития». Всего частичное погашение долгов по зарплате планируется направить до 50 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гуково продолжается акция протеста — горняки «Кингкоула» продолжают голодать. Забастовку устроили более 60 человек. Они требует полного погашения задолженности перед шахтёрами обанкротившейся компании.

Подробнее: Шахтёры Дона продолжают голодовку и ждут выплат: главное