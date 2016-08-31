По, Франция, 31 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Конопля

Целый «лес конопли» был обнаружен 31 августа стражами правопорядка в одном из трейлерных парков во французском департаменте Атлантические Пиренеи, сообщает BFM TV.

По словам правоохранительных органов, грузовик, наполненный до краев листьями и шишками наркотического растения, был обнаружен в трейлерном парке Нобель поблизости от города По.

Как отметили сотрудники полиции, в микроавтобусе Peugeot Boxer также находилось, среди прочего, охотничье оружие и украденный мотоцикл.