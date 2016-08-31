Полиция Атлантических Пиреней нашла целый «лес конопли»
По, Франция, 31 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум.
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Конопля
Целый «лес конопли» был обнаружен 31 августа стражами правопорядка в одном из трейлерных парков во французском департаменте Атлантические Пиренеи, сообщает BFM TV.
По словам правоохранительных органов, грузовик, наполненный до краев листьями и шишками наркотического растения, был обнаружен в трейлерном парке Нобель поблизости от города По.
Как отметили сотрудники полиции, в микроавтобусе Peugeot Boxer также находилось, среди прочего, охотничье оружие и украденный мотоцикл.