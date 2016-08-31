Мурманск, 31 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Росатомфлот поддержал акцию «Приветствие ледоколу «Красин — участнику союзных конвоев». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении коммуникаций Росатомфлота, это мероприятие приурочено к 75-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск.

Витольд Муратов Ледокол «Красин»

«Первыми сигнал в адрес единственного сохранившегося в России судна-участника арктических конвоев, ледокола «Красин», подали суда и корабли, стоящие на рейде в акватории Северной Двины, — отметили в Управлении. — Гудок продолжительностью 10−20 секунд стал уведомлением о старте акции для всех российских флотов и флотилий. Этот сигнал — также дань памяти погибшим участникам союзных караванов».

Как сообщили в Росатомфлоте, проект поддержали министерство обороны и министерство транспорта РФ, а также государственная корпорация «Росатом». В акции приняли участие 264 корабля ВМФ России, а также 12 судов Росатомфлота.

«Приветствие ледоколу «Красин» отдали действующие атомоходы ФГУП «Атомфлот», атомный лихтеровоз «Севморпуть», атомный ледокол «Советский Союз», суда атомного технологического обслуживания и новые буксиры проекта «Портофлот», — заключили в Росатомфлоте.

Ледокол «Красин» — в настоящее время судно-музей, филиал Музея Мирового океана — пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, юбилейные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия прихода первого Северного конвоя в порт Архангельск, корабля с названием «Дервиш» начались 29 августа. На торжества приехали послы США, Канады, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, представители дипломатических миссий Польши и Франции. Самой многочисленной стала делегация Великобритании, которую возглавила принцесса Анна.