Москва, 31 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Правительство РФ прибегает к заморозке накопительной части пенсий не потому, что в бюджете нет денег на трансферт Пенсионному фонду, а потому что страна идет по неправильному экономическому курсу. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 августа первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя решение правительства о заморозке отчислений на накопительные пенсии в 2017 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Это все было предсказуемо. В России кризис. Расходная часть бюджета постоянно растет. Ориентировались на одну цену на нефть, но она другая. Денег нет. При этом находят деньги на абсолютно бестолковые расходы — например, «золотые парашюты» по 1,5 млн рублей не прошедшим в новую Думу депутатам, или Чубайсу на непонятные проекты», — отметил он.

Нилов отметил, что в обществе с недоверием воспринимают практически все решения, касающиеся пенсий. «После решений об недоиндексации пенсий, предложения какой-то одноразовой выплаты, теперь вот заморозки пенсий есть недоверие к государству, недоверие к правительству, и это не связано с предвыборным годом, потому что это делается на протяжении нескольких лет. Это очередной ущерб и для партии власти, и для всей структуры вертикали власти, в связи с принятие этого решения», — подчеркнул депутат.

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По словам Нилова, ЛДПР возмущена принятым решением. По словам парламентария, пенсионные расходы сокращают «не потому что денег нет, а потому что неправильно считали, потому что неправильный экономический курс». Нилов рассказал, что лично проводил опрос среди населения об отношении людей к заморозке накопительных пенсий. «Даже пожилые люди, которые не имеют прямого отношения к накопительной части пенсии, говорят — очередная афера государства, опять обманули, опять кинут», — говорит депутат.

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Правительство РФ приняло решение о продлении заморозки накопительной части пенсии на 2017 год, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, бюджетный трансферт в (ПФР, призванный компенсировать часть страхового взноса, идущего на накопительную часть пенсии, не предусмотрен. Заморозка накопительной части пенсии будет проведена в России уже четвертый раз подряд, такая практика применяется начиная с 2014 года.