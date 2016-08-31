Киев, 31 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, правительство Украины одобрило Концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Концепцию представил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Вадим Черныш, передает ИА REGNUM.

Верещагин Василий. Наполеон и маршал Лористон (Мир во что бы то ни стало). 1899-1900

Он сообщил, что документ был разработан с учетом мировых методик реагирования на военные конфликты, утвержденные в странах ЕС. «В операционном плане нашего правительства есть цель, которую мы должны были достичь в этом году — утверждение Концепции государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Почему правительство это утвердило? Потому что в мире существует целый ряд прогрессивных подходов, как реагировать на последствия конфликта. Мы говорим о том, что есть постконфликтые потребности на той территории украинского государства, которая сейчас находится под контролем правительства, и там, где был конфликт, а также те, которые опосредованно подверглись влиянию конфликта. Это проявляется большим числом ВПЛ, причиненным вредом социальной инфраструктуре, экономическими проблемами, связанными с тем, что этот конфликт вынудил большое число людей перемещаться. Разорвались связи между подконтрольными и неподконтрольными территориями, внутри регионов, между разными общинами. Мир имеет ответы в виде методик. Эти методики легли в основу разработки этой концепции», — рассказал Черныш.

По его словам, утвержденный план состоит из нескольких компонентов: развития инфраструктуры, социальных услуг, экономики и общественной безопасности. «Первый компонент, который правительство должно принять во внимание — это инфраструктура и социальные услуги… Это реконструкция и восстановление критически важных поврежденных объектов, восстановление приоритетных услуг, там где они вообще отсутствуют из-за проблем, которые я упомянул раньше, краткосрочная социальная помощь, восстановление соцвыплат, ликвидации вреда окружающей среде. Эти проекты сейчас реализуются за счет международных доноров. Многие ведомства отдельно используют инструмент международной помощи и сейчас эти средства используются в серьезных объемах. Поэтому принятие программы позволит скоординировать усилия из всех источников, если мы говорим о финансах, а также человеческий потенциал. Компонент два — экономическое восстановление», — сказал Черныш.

Министр отметил, что третий компонент концепции имеет новизну для Украины, поскольку страна «впервые подверглись агрессии и находится в конфликте». «Третий компонент — это социальная устойчивость, развитие мира, общественная безопасность. Тут идет речь про общину. Что это значит? Большое число ВПЛ вызывает нехватку объема соцуслуг, доступа к разным объектам инфраструктуры. Уровень общины должен быть тем уровнем, на котором мы должны сконцентрировать все внимание… Весь мир говорит о том, что там где есть большое количество ВПЛ местная община должна быть способна их интегрировать. Здесь цели такие же, как в децентрализации, которая также в приоритете. Но при децентрализации мы говорим об общей способности общины, в обычных условиях, а в условиях конфликта она (община, — ред.) должна быть в состоянии реагировать на эти последствия. Это и является главной задачей документа, акцентировать внимание на том, что общины испытывают в результате конфликта. Это повысит качество жизни населения… Пять регионов, где более 50% ВПЛ, выбраны как целевые», — проинформировал Черныш.

Он также сообщил, что из-за войны в украинских регионах наблюдается некоторое напряжение между местными общинами, солдатами и переселенцами. «В некоторых общинах мы видим некоторое напряжение между теми, кто принимал участие в «антитеррористической операции», принимающими общинами и ВПЛ. Мы пытались соблюсти все стандарты: и мировые, и национальные, и привлечь как можно больше партнеров для разработки этой концепции. Это около 150 неправительственных организаций, известных во всем мире, а также городские советы. Документ был подготовлен для того, чтобы сконцентрировать все усилия: финансовые, интеллектуальные, человеческие для того, чтобы преодолеть последствия кризиса в тех общинах, которые находятся в восточных регионах и на территории, подконтрольной правительству Украины», — подытожил Черныш.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что 31 августа, на рассмотрение украинского правительства поступит стратегия возвращения Донецка, Луганска и Крыма в состав Украины. Тука уточнил, что разработанная стратегия деоккупации будет представлена в закрытом режиме. «Надеюсь, что в среду, если все будет идти по плану, не будет каких-либо чрезвычайных событий, в Кабмине будет представлена эта стратегия… Там очень много моментов, которые будут закрыты к доступу. «Дорожная карта» будет обнародована после одобрения Кабинетом министров», — сказал Тука.