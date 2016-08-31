Москва, 31 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Информация СМИ об отставке троих заместителей министра образования и науки РФ соответствует действительности. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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«Министр (Ольга Васильева) выступила с такой инициативой», — сказала она.

Ранее агентство РБК со ссылкой на источники в Минобрнауки сообщило, что новый министр образования и науки Ольга Васильева уволила 3-х своих заместителей и 4-х начальников департаментов, которые работали при экс-главе ведомства Дмитрии Ливанове.

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