Москва, 2 сентября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. На Боровицкой площади в Москве продолжают проводить подготовительные работы по установке памятника князю Владимиру. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, место будущего монумента огорожено строительным забором. По заявлению пресс-службы Российского военно-исторического общества (РВИО), на стройплощадке ведутся работы по возведению постамента под памятник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Постамент памятника князю Владимиру на Боровицкой площади

«Все работы выполняются по плану», — уточнили в ведомстве.

Как ранее заявил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, торжественное открытие памятника запланировано на 4 ноября 2016 года. Он также отметил, что проект прошел согласование с ЮНЕСКО, так как Боровицкая площадь находится в буферной зоне объекта охраны ЮНЕСКО — Московского Кремля. Однако в ЮНЕСКО сообщили, что экспертиза пересмотренного проекта еще не завершена.

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В свою очередь 2 сентября 2016 года глава министерства культуры Владимир Мединский подтвердил, что открытие монумента Владимиру проведут в 2016 году.

Ранее градозащитники сообщали, что начавшаяся установка памятника без согласия ЮНЕСКО может обернуться новым градозащитным скандалом.

Напомним, Боровицкая площадь в качестве места для установки памятника Владимиру утверждена на заседании Мосгордумы. 3 ноября 2015 года на Боровицком холме заложили природный камень из Херсонеса, где в 988 году принял крещение князь Владимир.

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Изначально предлагали поставить мемориал на Воробьевых горах. Такие планы вызвали общественный резонанс, в столичный парламент поступили обращения с просьбой изменить место установки.

Финальный проект памятника был представлен РВИО. Победителем в конкурсе на благоустройство площади стало архитектурное бюро Ai Architects.