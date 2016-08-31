Москва, 31 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В 2016 году в сети региональных дорог Республики Крым будет отремонтировано 164 километра. На территории Севастополя отремонтируют 41 дорогу общей протяженностью 36,4 км. Однако на большом количестве объектов работы ориентировочно будут завершены только в октябре-ноябре. Об этом сегодня, 31 августа, говорилось на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу развития дорожного хозяйства на территории Крымского полуострова, сообщили в Росавтодоре.

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По словам заместителя главы Росавтодора Игоря Астахова, для тщательного контроля за ситуацией и своевременного информирования руководства страны о динамике состояния дорог Крыма и Севастополя рабочая группа будет ежемесячно отчитываться министру транспорта РФ Максиму Соколову о ходе реализации программы дорожных работ на территории полуострова.

Первые статистические данные будут подготовлены уже к началу следующей недели. Для этого в Крыму с 1 сентября к работе приступят несколько экспертных групп, которые дадут независимую оценку качеству дорожного покрытия на местных магистралях.

Отметим, приведение в нормативное состояние дорог Республики Крым и города Севастополь является одним из приоритетов на федеральном уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за того, что в украинский период дорожная инфраструктура в Крыму практически не ремонтировалась, сейчас республике необходимы большие финансовые вливания в ремонт дорог. При существующем объёме финансирования, к 2020 году на полуострове будет отремонтировано до 6,5% всех дорог.

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