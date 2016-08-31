Петрозаводск, 31 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. 1 сентября в Карелии с 8:00 до 9:00 и с 13:00 до 23:00 будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Об этом сегодня, 31 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственного контрольного комитета Республики Карелия.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Продажа алкоголя

Исключением будет розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая магазинами беспошлинной торговли.

Запрет будет введен на основании Закона Республики Карелия от 8 июня 2012 года «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия» (в редакции от 3 июля 2013 года № 1716-ЗРК).