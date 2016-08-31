Красногорск, 31 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Около 2 миллионов рецептов для получения льготных лекарств было выписано в Подмосковье в 2016 году. Всего льготным категориям граждан области было отпущено лекарств на общую сумму, превышающую 7 миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

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По словам зампреда, на закупку льготных лекарств из консолидированного бюджета Московской области было выделено 9,3 млрд руб.

«В 2016 году в Подмосковье было выписано 1,92 млн льготных рецептов, обеспечено лекарствами по 1,87 млн отпущенных рецептов. С начала 2016 года в области льготникам отпущены лекарства на общую сумму 7,18 млрд рублей. В Подмосковье расширяется государственная аптечная сеть, через которую льготники получают выписанные медикаменты. Организовано обучение фельдшеров сельских ФАПов для получения лицензии на отпуск лекарств и медизделий», — пояснила Забралова

Отметим, что на сегодняшний день в Подмосковье проживает более 663 тысяч льготников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в области отмечалась нехватка инсулина. Затем в феврале 2016 года активисты сообщали, что в аптеках городов Раменское и Жуковский отсутствуют лекарства для больных диабетом, астмой и онкобольных.