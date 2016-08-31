Москва, 31 августа, 2016, 20:19 — ИА Регнум. В Москве с 2011 года отреставрировано 195 художественных надгробия, заявил журналистам руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов. Согласно планам властей, до конца 2016 года планируется провести работы по реставрации еще на 50 объектах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плакальщица на отреставрированном захоронении

«Всего в реестре объектов культурного наследия города Москвы числится 2005 художественных надгробий и могил, являющихся объектами культурного наследия, расположенных на 36 различных кладбищах и отдельных территориях. К наиболее значимым кладбищам относятся: Новодевичье кладбище, Ваганьковское кладбище, Введенское кладбище, нкрополь Донского монастыря, Рогожское кладбище», — уточнил Емельянов.

Чиновик отметил, что на Ваганьковском кладбище провели реставрацию надгробия архитектора Федора Шехтеля и семейного захоронения архитектора Петра Скоморошенко. «За последние несколько лет в городе была создана уникальная методика работы с такими объектами, что позволяет нам работать не точечно, а комплексно», — пояснил он, уточнив что на Ваганьковском кладбище расположено 229 объектов культурного наследия.

Напомним, как заявила пресс-служба департамента, 4 августа 2016 года в перечень выявленных объектов культурного наследия включено «Художественное надгробие И.Л. Кноппа, 1890-е гг.», которое расположено на Введенском кладбище. В ведомстве также сообщили, что стоимость работ по реставрации каждой могилы составляет около 1 миллиона рублей.